Гахов не смог пробиться во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянин Иван Гахов не смог пройти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив сербу Хамаду Меджедовичу.

Матч первого раунда длился 2 часа 24 минуты и завершился победой серба со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. На счету россиянина 6 подач навылет и 3 двойные ошибки, Меджедович сделал 10 эйсов при 6 двойных ошибках.

Во втором круге квалификации серб сыграет с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло, посеянным под 4 м номером.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 49,6 МЛН ЕВРО

МУЖЧИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 1 Й КРУГ