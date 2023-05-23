Почему теннисист Сафиуллин не явился на «Ролан Гаррос», и сколько он потеряет

Россиянин не сыграет на Открытом чемпионате Франции по досадной причине. Сколько же денег он потеряет?

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До старта «Ролан Гаррос» остаётся почти целая неделя, а Россия уже понесла первую потерю — и довольно существенную. Нет, не пугайтесь, топовым отечественным теннисистам и теннисисткам, входящим в топ-20 рейтингов ATP и WTA, ничто не угрожает, и все они по состоянию на данный момент должны выступить на турнире. Однако Роман Сафиуллин, демонстрирующий неплохой теннис в этот грунтовый сезон, в Париже не сыграет.

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Причина, прямо скажем, довольно анекдотична. Российский спортсмен забыл подать заявку на квалификацию к «Ролан Гаррос», которая уже стартовала. И всё бы ничего, но в правилах сказано, что до начала квалификации основная сетка заполняется в соответствии с рейтингом ATP. Как только кто-то снимается, освободившееся место занимает теннисист с наивысшим рейтингом из числа тех, кто до этого не попадал в основную сетку.

До последнего момента этим теннисистом был как раз Сафиуллин. Но после старта квалификации это правило уже не действует. В случае дальнейших снятий, если таковые будут, освободившиеся места будут получать лаки-лузеры — также в соответствии с рейтингом. А в этом списке Романа, к сожалению, нет и уже не будет.

Российский теннисист и тренер Андрей Кузнецов, под руководством которого выступает Сафиуллин, признали, что досадная ошибка действительно имела место.

«Мы заявились в основу, а в квалификацию нет. Это уже никак не исправить, к сожалению. Это чисто человеческий фактор наш. Наше упущение», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Почему отсутствие Сафиуллина — потеря для России

Прямо сейчас 25-летний спортсмен приближается к тому, чтобы побить свой личный рекорд в рейтинге ATP. В октябре 2022 года Роман дебютировал в топ-100 мирового рейтинга, а лучшим его результатом на данный момент является 82-я строчка, на которую он взобрался в феврале.

В конце того же месяца Сафиуллин выпал из первой сотни, но вчера вернулся в неё — благодаря успешным выступлениям на последних грунтовых «Мастерсах». В Мадриде и в Риме российский теннисист, ныне 98-я ракетка мира, доходил до третьего круга, притом что оба раза ему приходилось преодолевать квалификацию. И на этих турнирах он четырежды обыгрывал теннисистов, которые находятся намного выше него в рейтинге. Особенно в этом списке выделяются победы над 17-й ракеткой мира Томми Полом (6:3, 7:6) в Мадриде и 29-м номером рейтинга Себастьяном Кордой (6:2, 7:6) в Риме.

Ну и нельзя забывать немаловажный фактор призовых. Даже если бы Сафиуллин проиграл в первом круге квалификации, то всё равно получил бы за это € 16 тыс. А, к примеру, поражение в первом круге «Ролан Гаррос» принесло бы ему € 69 тыс.