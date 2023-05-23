Почему теннисист Сафиуллин не явился на «Ролан Гаррос», и сколько он потеряет

Роман Сафиуллин: почему забыл заявиться на «Ролан Гаррос» 2023 года, сколько призовых потерял, подробности
Россиянин не сыграет на Открытом чемпионате Франции по досадной причине. Сколько же денег он потеряет?
До старта «Ролан Гаррос» остаётся почти целая неделя, а Россия уже понесла первую потерю — и довольно существенную. Нет, не пугайтесь, топовым отечественным теннисистам и теннисисткам, входящим в топ-20 рейтингов ATP и WTA, ничто не угрожает, и все они по состоянию на данный момент должны выступить на турнире. Однако Роман Сафиуллин, демонстрирующий неплохой теннис в этот грунтовый сезон, в Париже не сыграет.
Причина, прямо скажем, довольно анекдотична. Российский спортсмен забыл подать заявку на квалификацию к «Ролан Гаррос», которая уже стартовала. И всё бы ничего, но в правилах сказано, что до начала квалификации основная сетка заполняется в соответствии с рейтингом ATP. Как только кто-то снимается, освободившееся место занимает теннисист с наивысшим рейтингом из числа тех, кто до этого не попадал в основную сетку.
До последнего момента этим теннисистом был как раз Сафиуллин. Но после старта квалификации это правило уже не действует. В случае дальнейших снятий, если таковые будут, освободившиеся места будут получать лаки-лузеры — также в соответствии с рейтингом. А в этом списке Романа, к сожалению, нет и уже не будет.
Российский теннисист и тренер Андрей Кузнецов, под руководством которого выступает Сафиуллин, признали, что досадная ошибка действительно имела место.
«Мы заявились в основу, а в квалификацию нет. Это уже никак не исправить, к сожалению. Это чисто человеческий фактор наш. Наше упущение», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Больше!».
Почему отсутствие Сафиуллина — потеря для России
Прямо сейчас 25-летний спортсмен приближается к тому, чтобы побить свой личный рекорд в рейтинге ATP. В октябре 2022 года Роман дебютировал в топ-100 мирового рейтинга, а лучшим его результатом на данный момент является 82-я строчка, на которую он взобрался в феврале.
В конце того же месяца Сафиуллин выпал из первой сотни, но вчера вернулся в неё — благодаря успешным выступлениям на последних грунтовых «Мастерсах». В Мадриде и в Риме российский теннисист, ныне 98-я ракетка мира, доходил до третьего круга, притом что оба раза ему приходилось преодолевать квалификацию. И на этих турнирах он четырежды обыгрывал теннисистов, которые находятся намного выше него в рейтинге. Особенно в этом списке выделяются победы над 17-й ракеткой мира Томми Полом (6:3, 7:6) в Мадриде и 29-м номером рейтинга Себастьяном Кордой (6:2, 7:6) в Риме.
Ну и нельзя забывать немаловажный фактор призовых. Даже если бы Сафиуллин проиграл в первом круге квалификации, то всё равно получил бы за это € 16 тыс. А, к примеру, поражение в первом круге «Ролан Гаррос» принесло бы ему € 69 тыс.
Напомним, что в 2023 году Открытый чемпионат Франции пройдёт с 28 мая по 11 июня. 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, который 14 раз выигрывал главный трофей в Париже, пропустит турнир из-за травмы.