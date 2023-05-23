Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир

«У нас на самом деле подготовка идёт, но есть небольшая проблемка: в основу-то мы заявились, а в квал - нет. И в основу можем не попасть. Это уже никак не исправить: к сожалению, чисто наш человеческий фактор», - рассказывал тренер спортсмена Андрей Кузнецов.