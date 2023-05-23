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Теннисист Сафиуллин забыл подать заявку на участие в «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин не примет участие в турнире «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл подать заявку. Об этом пишет «Газета.ру».

Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир
© РИА Новости

Положение Сафиуллина в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) не позволяет ему участвовать в состязаниях напрямую. Поэтому россиянину нужно было заявиться для участия в квалификационном этапе. Однако он этого не сделал и теперь пропустит турнир.

«У нас на самом деле подготовка идёт, но есть небольшая проблемка: в основу-то мы заявились, а в квал - нет. И в основу можем не попасть. Это уже никак не исправить: к сожалению, чисто наш человеческий фактор», - рассказывал тренер спортсмена Андрей Кузнецов.

Квалификационный раунд стартовал на «Ролан Гаррос» 22 мая. Турнир завершится 11 июня. Его призовой фонд составляет 49,6 млн евро. За главный приз поборются четверо россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. В 2022 году турнир выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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