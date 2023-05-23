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Россиянка Захарова уверенно вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Анастасия Захарова одержала уверенную победу над 213-й ракеткой мира из Швейцарии Джоанне Цугер в 1/4 финала квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Россиянка Захарова вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Матч теннисисток длился 1 час 10 минут. На счету Анастасии Захаровой один эйс, 7 реализованных брейк-пойнтов из 11, а также одна двойная ошибка. Ей соперница Джоанне Цугер, в свою очередь, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок.

В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» россиянка встретится с победительницей матча между 110-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек из Словении и 176-й ракеткой мира Нигиной Абдураимовой из Узбекистана.

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