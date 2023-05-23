Ольховский назвал Медведева фаворитом Roland Garros

"В Париже несколько другие корты, поэтому будет немного другая игра, - сказал Ольховский. - Даниил почувствовал уверенность в себе и после такой победы он, безусловно, войдет в число фаворитов Roland Garros. Но не стоит забывать о соперниках, которые сейчас тоже на ходу, - [Карлос] Алькарас (первая ракетка мира - прим. ТАСС), [Хольгер] Руне (шестая ракетка мира), да и [Новак] Джокович (третья ракетка мира) тоже будут бороться за победу".