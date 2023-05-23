$80.17+0.2386.55+0.05

Карацев вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал в квалификации «Ролан Гаррос». 62-я ракетка мира Карацев в четвертьфинале квалификации нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу.

Россиянин Карацев вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
© Betassist

Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

Карацев сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 396-е место в мировом рейтинге, семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Пока следующий соперник Карацева неизвестен. Он определится в матче Ника Хардта (Доминиканская Республика) и Габриэля Дебру (Франция).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий