Россиянин Карацев вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал в квалификации «Ролан Гаррос». 62-я ракетка мира Карацев в четвертьфинале квалификации нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу.
Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.
Карацев сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 396-е место в мировом рейтинге, семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Пока следующий соперник Карацева неизвестен. Он определится в матче Ника Хардта (Доминиканская Республика) и Габриэля Дебру (Франция).