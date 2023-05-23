Россиянин Карацев вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Карацев сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 396-е место в мировом рейтинге, семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.