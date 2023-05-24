Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова (85-е место в рейтинге WTA) не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), уступив в двух сетах американке Алисии Паркс (49-е место в рейтинге) — 4:6, 1:6.

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российская теннисистка выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх и допустила шесть двойных ошибок. На счету американки семь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, а также шесть двойных ошибок.

Турнир в Рабате проходит c 21 по 27 мая на грунтовом покрытии. На этой же неделе в Страсбурге (Франция) проходит ещё один турнир категории WTA-250.