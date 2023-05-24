$79.97-0.2086.20-0.35

Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова (85-е место в рейтинге WTA) не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), уступив в двух сетах американке Алисии Паркс (49-е место в рейтинге) — 4:6, 1:6.

Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Рабате
© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российская теннисистка выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх и допустила шесть двойных ошибок. На счету американки семь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, а также шесть двойных ошибок.

Турнир в Рабате проходит c 21 по 27 мая на грунтовом покрытии. На этой же неделе в Страсбурге (Франция) проходит ещё один турнир категории WTA-250.

28 мая начинаются матчи основной сетки турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Соревнование продлится во Франции до 11 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий