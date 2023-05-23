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Отец Циципаса прокомментировал недовольство сына подсказками матери на русском языке

Sportscasting Отец Циципаса прокомментировал недовольство сына подсказками матери на русском языке

Отец Циципаса прокомментировал недовольство сына подсказками матери на русском языке
© Betassist

Стефанос призвал маму перейти на греческий во время матча с Медведевым.

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал поведение сына во время матча 1/2 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Стефанос во время матча с россиянином Даниилом Медведевым сделал замечание матери. Он призвал её не давать подсказки на русском языке и перейти на греческий. В итоге мать спортсмена Юлия Сальникова покинула ложу и сидела отдельно.

«Этот досадный случай, прогремевший в интернете, обычная напряжённая ситуация между матерью и сыном. Мать следовала своему чутью, пыталась помочь своему ребёнку. А Стефанос стремился доказать, что может справиться самостоятельно. Он не хотел, чтобы соперник видел его уязвимые стороны», — цитирует Апостолоса MegaTV.

Напомним, Медведев в итоге обыграл соперника и вышел в финал, а в дальнейшем и взял титул.

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