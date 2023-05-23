Sportscasting Отец Циципаса прокомментировал недовольство сына подсказками матери на русском языке
Стефанос призвал маму перейти на греческий во время матча с Медведевым.
Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал поведение сына во время матча 1/2 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Стефанос во время матча с россиянином Даниилом Медведевым сделал замечание матери. Он призвал её не давать подсказки на русском языке и перейти на греческий. В итоге мать спортсмена Юлия Сальникова покинула ложу и сидела отдельно.
«Этот досадный случай, прогремевший в интернете, обычная напряжённая ситуация между матерью и сыном. Мать следовала своему чутью, пыталась помочь своему ребёнку. А Стефанос стремился доказать, что может справиться самостоятельно. Он не хотел, чтобы соперник видел его уязвимые стороны», — цитирует Апостолоса MegaTV.
Напомним, Медведев в итоге обыграл соперника и вышел в финал, а в дальнейшем и взял титул.