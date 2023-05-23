Отец Циципаса прокомментировал недовольство сына подсказками матери на русском языке

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал поведение сына во время матча 1/2 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Стефанос во время матча с россиянином Даниилом Медведевым сделал замечание матери. Он призвал её не давать подсказки на русском языке и перейти на греческий. В итоге мать спортсмена Юлия Сальникова покинула ложу и сидела отдельно.