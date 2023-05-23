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1 час назад

Россиянин Сафиуллин заменил Надаля в основной сетке Уимблдона

Матч ТВ

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке Уимблдона, следует из списка игроков на официальном сайте турнира.

Россиянин Сафиуллин заменил Надаля в основной сетке Уимблдона
Фото: Матч ТВМатч ТВ

25 летний россиянин заменил 22 кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля, который не выступит на турнире из за травмы.

Лучший результат Сафиуллина на турнирах Большого шлема — второй раунд на Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2021 году. Ранее россиянин попал в курьезную ситуацию — он пропустит «Ролан Гаррос» из за того, что забыл заявиться в квалификацию.

Россияне и белорусы были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из за событий на Украине. За это организаторы соревнований были оштрафованы на миллион долларов, а WTA и АTP лишили турнир рейтинговых очков.

Уимблдонский турнир 2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Теннис,Роман Сафиуллин,Рафаэль Надаль,
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