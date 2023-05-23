Россиянин Сафиуллин заменил Надаля в основной сетке Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке Уимблдона, следует из списка игроков на официальном сайте турнира.

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25 летний россиянин заменил 22 кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля, который не выступит на турнире из за травмы.

Лучший результат Сафиуллина на турнирах Большого шлема — второй раунд на Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2021 году. Ранее россиянин попал в курьезную ситуацию — он пропустит «Ролан Гаррос» из за того, что забыл заявиться в квалификацию.

Россияне и белорусы были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из за событий на Украине. За это организаторы соревнований были оштрафованы на миллион долларов, а WTA и АTP лишили турнир рейтинговых очков.