Зверев вышел в полуфинал турнира в Женеве

Немецкий теннисист Александр Зверев , олимпийский чемпион 2020 года и бывший второй ракетка мира, прошёл в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), благодаря отказу своего соперника.

В четвертьфинале Зверев играл против У Ибина из Китая, который стал чемпионом турнира в Далласе (США) в 2023 году. Однако матч длился всего 22 минуты, после того как Зверев выиграл первый сет со счётом 4:1, 23-летний Ибин вынужден был сняться с соревнований.