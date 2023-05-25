Зверев вышел в полуфинал турнира в Женеве

Соперник отказался от продолжения борьбы.
Немецкий теннисист Александр Зверев, олимпийский чемпион 2020 года и бывший второй ракетка мира, прошёл в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), благодаря отказу своего соперника.
В четвертьфинале Зверев играл против У Ибина из Китая, который стал чемпионом турнира в Далласе (США) в 2023 году. Однако матч длился всего 22 минуты, после того как Зверев выиграл первый сет со счётом 4:1, 23-летний Ибин вынужден был сняться с соревнований.
Зверев в полуфинале сыграет с победителем матча между Каспером Руудом (Норвегия, 1) и Николасом Джарри (Чили). Общий призовой фонд турнира составил € 562 815, а его действующим чемпионом является Рууд, который победил в 2022 году.