$79.98+0.0285.88-0.32

Зверев вышел в полуфинал турнира в Женеве

Соперник отказался от продолжения борьбы.

Зверев вышел в полуфинал турнира в Женеве
© Championat

Немецкий теннисист Александр Зверев, олимпийский чемпион 2020 года и бывший второй ракетка мира, прошёл в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), благодаря отказу своего соперника.

В четвертьфинале Зверев играл против У Ибина из Китая, который стал чемпионом турнира в Далласе (США) в 2023 году. Однако матч длился всего 22 минуты, после того как Зверев выиграл первый сет со счётом 4:1, 23-летний Ибин вынужден был сняться с соревнований.

Зверев в полуфинале сыграет с победителем матча между Каспером Руудом (Норвегия, 1) и Николасом Джарри (Чили). Общий призовой фонд турнира составил € 562 815, а его действующим чемпионом является Рууд, который победил в 2022 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий