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Роджер Федерер изменил статус в своих соцсетях на «больше не профессиональный теннисист»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер изменил статус в своих социальных сетях с «профессиональный теннисист» на «больше не профессиональный теннисист».

Федерер изменил статус в своих соцсетях на «больше не профессиональный теннисист»
© Чемпионат.com

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года.

Чемпионат.com

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».

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