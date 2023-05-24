Фучович извинился за слова в адрес Баэса

«Я хотел бы извиниться за то, как вёл себя во время игры. Я использовал слова, которые не должен был. Те, кто знакомы со мной, знают, что я всегда играю по принципу фэйр-плей, независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Я, должно быть, принадлежу к старому поколению, где игроки уважают друг друга и выигрывают с помощью тенниса», — приводит слова Фучовича Marca со ссылкой на социальные сети теннисиста.