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Павлюченкова вернётся в топ-350 рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова накануне вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция). В двух сетах она обыграла представительницу Польши Магду Линетт, которая была посеяна на соревнованиях серии WTA-250 под первым номером.

Павлюченкова вернётся в топ-350 рейтинга WTA
© РИА Новости

За выход в полуфинал Анастасия поспорит с 58-й ракеткой мира, американкой Лорен Дэвис.

Павлюченкова из-за травмы пропустила большую часть прошлого сезона и покинула топ-500 рейтинга WTA. После победы над Линетт она поднялась на 329-ю строчку, добавив 95 позиций. В случае выхода в полуфинал Анастасия вернётся в топ-300.

31-летняя Павлюченкова впервые за 20 месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA. Она является финалисткой одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» с 2021 году) и олимпийской чемпионкой в парном разряде вместе с Андреем Рублёвым.

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