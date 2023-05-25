Павлюченкова вернётся в топ-350 рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова накануне вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция). В двух сетах она обыграла представительницу Польши Магду Линетт, которая была посеяна на соревнованиях серии WTA-250 под первым номером.

За выход в полуфинал Анастасия поспорит с 58-й ракеткой мира, американкой Лорен Дэвис.

Павлюченкова из-за травмы пропустила большую часть прошлого сезона и покинула топ-500 рейтинга WTA. После победы над Линетт она поднялась на 329-ю строчку, добавив 95 позиций. В случае выхода в полуфинал Анастасия вернётся в топ-300.