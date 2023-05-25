Украинка Цуренко призвала обыгрывать россиян на всех площадках

«Мой посыл Открытому чемпионату Франции — мы просто должны идти и обыгрывать российских и белорусских спортсменов на всех площадках. Украинским спортсменам нет смысла сдаваться. Мы пытались добиться отстранения в теннисе, но нас не хотят слушать.



Только один человек говорил со мной напрямую в день начала СВО. Этот человек говорил со слезами на глазах, что всё происходящее ужасно. Теперь игроки со мной больше не разговаривают. Я не питаю особой симпатии ни к кому из них. Могу лишь сказать, что если они страдают, то мы страдаем гораздо больше», — приводит слова Цуренко AFP.