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Украинка Цуренко: мы должны обыгрывать российских и белорусских атлетов на всех площадках

63-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о выступлениях на турнирах, на которые допущены российские и белорусские теннисисты.

Украинка Цуренко призвала обыгрывать россиян на всех площадках
© Чемпионат.com

«Мой посыл Открытому чемпионату Франции — мы просто должны идти и обыгрывать российских и белорусских спортсменов на всех площадках. Украинским спортсменам нет смысла сдаваться. Мы пытались добиться отстранения в теннисе, но нас не хотят слушать.

Только один человек говорил со мной напрямую в день начала СВО. Этот человек говорил со слезами на глазах, что всё происходящее ужасно. Теперь игроки со мной больше не разговаривают. Я не питаю особой симпатии ни к кому из них. Могу лишь сказать, что если они страдают, то мы страдаем гораздо больше», — приводит слова Цуренко AFP.

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