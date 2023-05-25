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Паула Бадоса снялась с «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат Франции — 2023.

Испанка Бадоса объяснила, почему снялась с «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

«Именно тогда, когда, казалось бы, всё пришло в норму, я получаю плохие новости прямо перед стартом «Ролан Гаррос». На турнире в Риме я получила повреждение. Это действительно плохие новости, учитывая тяжёлый старт сезона, который также был полон травм. Это заставит меня пропустить турниры в ближайшие недели. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я буду держать вас в курсе», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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