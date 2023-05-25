Экс-теннисист Чесноков объяснил прогресс Медведева на грунте

"Если говорить о прогрессе Медведева на грунте, то он очень хорошо двигается, достает все мячи. Он стал меньше заводиться на корте, как это часто было ранее, эмоционально он стал другим. Медведев стал играть в тот теннис, которому трудно что-то противопоставить, и если так будет дальше продолжаться, то он далеко пройдет на Roland Garros", - сказал Чесноков.