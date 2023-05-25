Шестнадцатилетняя Андреева вышла в основную сетку Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла колумбийку Камилу Осорио в финале квалификации Roland Garros. Встреча прошла в четверг.

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Андреева одержала победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Россиянка впервые вышла в основную сетку соревнований турнира Большого шлема на взрослом уровне. Ранее в текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Roland Garros, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Андреева занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 23 апреля россиянка выиграла турнир Международной теннисной федерации в Беллинцоне (Швейцария), 16 апреля спортсменка завоевала титул на соревнованиях в Кьяссо (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Осорио 21 год, она занимает 84-е место в мировом рейтинге. На счету колумбийской теннисистки один титул на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.