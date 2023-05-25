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28 минут назад

Шестнадцатилетняя Мирра Андреева вышла в основную сетку Roland Garros

ТАСС

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла колумбийку Камилу Осорио в финале квалификации Roland Garros. Встреча прошла в четверг.

Шестнадцатилетняя Андреева вышла в основную сетку Roland Garros
Фото: СоцсетиСоцсети

Андреева одержала победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Россиянка впервые вышла в основную сетку соревнований турнира Большого шлема на взрослом уровне. Ранее в текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Roland Garros, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Андреева занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 23 апреля россиянка выиграла турнир Международной теннисной федерации в Беллинцоне (Швейцария), 16 апреля спортсменка завоевала титул на соревнованиях в Кьяссо (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Осорио 21 год, она занимает 84-е место в мировом рейтинге. На счету колумбийской теннисистки один титул на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.

Roland Garros пройдет с 28 мая по 10 июня. Он проводится на грунтовом покрытии и является одним из турниров Большого шлема. Действующей победительницей является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Теннис,Алина Корнеева,Анастасия Мыскина,Светлана Кузнецова,Мария Шарапова,
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