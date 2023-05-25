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Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку "Ролан Гаррос"

В Париже (Франция) завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались российская теннисистка Элина Аванесян и представительница США Кейла Дей.

Россиянка Аванесян не вышла в основную сетку "Ролан Гаррос"
© Соцсети

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась победой американки со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (10:7).

Дей дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и также реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

Таким образом, Дей вышла в основную сетку «Ролан-Гаррос».

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