Россиянка Аванесян не вышла в основную сетку "Ролан Гаррос"

Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку "Ролан Гаррос"
В Париже (Франция) завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались российская теннисистка Элина Аванесян и представительница США Кейла Дей.
Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась победой американки со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (10:7).
Дей дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и также реализовала семь брейк-пойнтов из 13.
Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.
Таким образом, Дей вышла в основную сетку «Ролан-Гаррос».