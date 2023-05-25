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1 час назад

Состоялась жеребьёвка мужской сетки «Ролан Гаррос»

Betassist

Состоялась жеребьёвка мужского турнира Открытого чемпионата Франции — 2023. Теннисисты узнали своих соперников на старте «Ролан Гаррос».

Состоялась жеребьёвка мужской сетки «Ролан Гаррос»
Фото: BetassistBetassist

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оказался в нижней части сетки, где сыграет с квалифаером или лаки-лузером. Александр Шевченко встретится с немцем Оскаром Отте.

Оппонентом россиянина Андрея Рублёва станет Ласло Джере из Сербии. Карен Хачанов сыграет с французом Констаном Лестьенном.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на специальной пресс конференции объявил, что пропустит Открытый чемпионат Франции в 2023 году и планирует в следующем сезоне завершить профессиональную карьеру.

Открытый чемпионат Франции — 2023 пройдёт на открытых грунтовых кортах в Париже. Матчи основной сетки должны пройти с 28 мая по 11 июня.

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