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Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге

Россиянка завершила выступление на турнире.

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге
© Championat

Американская теннисистка Лорен Дэвис (58-я в рейтинге WTA) одолела бывшую 11-ю ракетку мира, ныне занимающую 424-е место в рейтинге WTA, Анастасию Павлюченкову в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Российская спортсменка проиграла со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Матч продлился 2 часа 34 минуты. Павлюченкова не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У Дэвис пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В полуфинале турнира Дэвис сыграет ещё с одной россиянкой Анной Блинковой. Ранее она обыграла американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.

Теннис. WTA-250. Страсбург (Франция). Четвертьфинал

Лорен Дэвис (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:0).

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