Россиянка Грачева и украинка Свитолина не пожали друг другу руки

Сегодня российская теннисистка Варвара Грачева уступила украинке Элине Свитолиной на турнире категории WTA 250 во французском Страсбурге со счетом 3:6, 4:6.

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Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Грачева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

После окончания встречи девушки проигнорировали друг друга и не пожали руки. Они подошли к судье на вышке и пожали руку ему. Отметим, что ранее Свитолина отказалась пожать руку белоруске Александре Саснович.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с победительницей матча Клара Бюрель (Франция) — Бернарда Пера (США).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева располагается на 44-м месте, Свитолина идет 508-й. Лидировать по-прежнему продолжает польская теннисистка Ига Свентек. У нее 8940 очков.

На второй строчке расположилась Арина Соболенко (7541 очко). Она смогла сократить отставание благодаря победе в очном матче над Свентек в Мадриде.

Тройку лидеров также занимает американка Джессика Пегула (5205очков). В финале парного разряда в Мадриде она вместе со своей соотечественницей Кори Гауфф уступила в финале.