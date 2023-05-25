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В Париже прошла жеребьёвка Roland Garros

В Париже состоялась жеребьёвка основной сетки мужского турнира Roland Garros, который начнётся в Париже 28 мая. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В Париже прошла жеребьёвка Roland Garros
© РИА Новости

Согласно результатам жеребьёвки, теннисист из России Даниил Медведев получил второй номер посева. Кроме него в основную сетку мужского одиночного разряда попали Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

Напомним, что матчи начнутся 28 мая на стадионе Roland Garros. Призовой фонд второго в сезоне турнира Большого шлема составляет 49,6 миллиона евро.

Ранее российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку Roland Garros.

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