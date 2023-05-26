В Сети появились видео инцидента со шведским тенниситом Микаэлем Имером, который разбил ракетку об судейское кресло во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Лиона против француза Артура Филса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Конфликт произошел в первом сете, который выигрывал француз. Имера возмутил отказ арбитра спуститься и посмотреть отметку мяча на корте. Игра продолжилась, Филс сделал брейк, после чего швед вышел из себя и стал бить ракеткой по судейской вышке, разбив ее в дребезги. Ручку от нее он бросил на корт.