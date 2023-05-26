Соболенко высказалась об отказе Костюк жать руку на «Ролан Гаррос»

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут и те, кто ненавидит. Если она меня ненавидит, я не чувствую к ней ничего подобного. Если бы я могла, я бы остановила происходящее. А насчёт отказа от рукопожатий, я, вроде как, понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики. Мы просто спортсмены. Если им не хочется жать мне руку, пусть будет так», — приводит слова Соболенко AFP.