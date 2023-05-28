Потапова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

25-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга теннисистка со счётом 6:1, 6:2 переиграла американку Тейлор Таунсенд (109-я ракетка мира).

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Игра продолжалась 1 час 11 минут. Россиянка выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Американка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни один из пяти брейк-пойнтов.

В первом сете Потапова выиграла три гейма на подаче соперницы. Отметим, что в каждом гейме первой партии у теннисисток появлялись брейк-пойнты. Во втором сете Анастасия сделала ещё два брейка, которые обеспечили ей уверенную победу.