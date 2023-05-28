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Мария Шарапова сфотографировалась с актёром Томом Холландом на Гран-при Формулы 1 в Монако

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях с посещения квалификации седьмого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1, который проходит в Монако.

Мария Шарапова сфотографировалась с актёром Томом Холландом
© TASS/EPA
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Напомним, Шарапову лично вручила приз победителю квалификации двукратному чемпиону мира из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Отметим, что на одном из фото Шарапова позирует вместе с известным британским актёром Томом Холландом.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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