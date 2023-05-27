Россиянка Блинкова проиграла украинке Свитолиной в финале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова, 66-я ракетка мира, в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной, бывшей третьей, а ныне — 508-й ракетке мира, в финале турнира WTA-250, проходившего в Страсбурге (Франция). Матч спортсменок завершился со счётом 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Анна Блинкова в матче реализовала три брейк-пойнта из девяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету Элины Свитолиной один выполненный эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и три двойные ошибки.