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Украинская теннисистка Костюк ответила Соболенко на слова о ненависти

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала слова белорусской спортсменки Арины Соболенко, которая заявила, что украинка ненавидит ее. Слова Костюк передает "Больной теннис Украины".

Украинская теннисистка Костюк ответила Соболенко на слова о ненависти
© globallookpress.com

"У меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция", — сказала Костюк.

Соболенко и Костюк проведут очный поединок в первом круге Открытого чемпионата Франции, который стартует 28 мая. Украинские теннисистки отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками из-за проведения СВО.

Федерация тенниса Украины (ФТУ) ранее обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF), Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР), Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и к организаторам турниров Большого шлема с требованием отстранить российских спортсменов, представляющих спортивное общество ЦСКА, в том числе вторую ракетку России Веронику Кудерметову.

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