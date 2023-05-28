Украинская теннисистка Костюк ответила Соболенко на слова о ненависти

"У меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция", — сказала Костюк.