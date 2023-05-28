Цуренко обвинила Олимпийский комитет в нарушении прав украинских спортсменов

У меня такое ощущение, что сейчас Олимпийский комитет использует теннис как своего рода пример. Они делают вид, что в теннисе все хорошо, что русские играют первыми, и это не проблема. Я думаю, что они будут использовать это в своём решении по Олимпиаде. Однако это проблема. Украинцам очень сложно играть против россиянина или белоруса по многим причинам. WTA и Олимпийский комитет смотрят на этот вид спорта только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев», — приводит слова Цуренко Tennisuptodate.