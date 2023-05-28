Медведев остался на втором месте в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг на официальном сайте.

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Российский теннисист Даниил Медведев остался на второй позиции.

На первом месте по прежнему идет испанец Карлос Алькарас, на третьей строчке располагается серб Новак Джокович. В топ 10 также находится Андрей Рублев, он идет седьмым.

Россиянин Александр Шевченко потерял три позиции и занимает 87 е место, а Роман Сафиуллин спустился с 98 й строчки на 99 ю.

В воскресенье, 28 мая, стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос». Турнир пройдет в Париже и продлится до 11 июня.

Рейтинг ATP от 28 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330;

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4270;

8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3470;

9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435;

10 (10). Феликс Оже Альяссим (Канада) — 3100;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…

62 (62). Аслан Карацев (Россия) — 818…

87 (84). Александр Шевченко (Россия) — 703…

99 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 647.