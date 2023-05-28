Медведев остался на втором месте в рейтинге АТР
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг на официальном сайте.
Российский теннисист Даниил Медведев остался на второй позиции.
На первом месте по прежнему идет испанец Карлос Алькарас, на третьей строчке располагается серб Новак Джокович. В топ 10 также находится Андрей Рублев, он идет седьмым.
Россиянин Александр Шевченко потерял три позиции и занимает 87 е место, а Роман Сафиуллин спустился с 98 й строчки на 99 ю.
В воскресенье, 28 мая, стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос». Турнир пройдет в Париже и продлится до 11 июня.
Рейтинг ATP от 28 мая:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775;
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4270;
8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3470;
9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435;
10 (10). Феликс Оже Альяссим (Канада) — 3100;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
62 (62). Аслан Карацев (Россия) — 818…
87 (84). Александр Шевченко (Россия) — 703…
99 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 647.
Источник: Официальный сайт ATP