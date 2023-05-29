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Россиянка Блинкова поднялась на 21 место в Чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки. В топ-10 изменений не произошло.

Россиянка Блинкова поднялась на 21 место в Чемпионской гонке WTA
© Twitter

Лидером нынешнего сезона осталась белоруска Арина Соболенко, победившая в январе на Australian Open. Следом за ней расположилась россиянка Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан. На третьем месте идёт полька Ига Свёнтек. Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова занимает 8-е место.

Стоит отметить прогресс Анны Блинковой. На прошлой неделе она дошла до финала турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция), что помогло россиянке подняться сразу на 21 место и выйти в топ-50 Чемпионской гонки WTA. Теперь она занимает 42-е место.

Отметим, что следующие изменения в рейтинге WTA и в Чемпионской гонке WTA произойдут по завершении грунтового ТБШ — «Ролан Гаррос».

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