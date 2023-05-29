Россиянка Блинкова поднялась на 21 место в Чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки. В топ-10 изменений не произошло.

Лидером нынешнего сезона осталась белоруска Арина Соболенко, победившая в январе на Australian Open. Следом за ней расположилась россиянка Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан. На третьем месте идёт полька Ига Свёнтек. Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова занимает 8-е место.

Стоит отметить прогресс Анны Блинковой. На прошлой неделе она дошла до финала турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция), что помогло россиянке подняться сразу на 21 место и выйти в топ-50 Чемпионской гонки WTA. Теперь она занимает 42-е место.