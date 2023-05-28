«Думала, это адресовано мне». Соболенко – о свисте фанатов

«Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это «бууу» адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно», — сказала Соболенко в интервью на корте.