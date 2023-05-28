Костюк не пожала руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк, 39-я ракетка мира, не стала пожимать руку белоруски Арины Соболенко, занимающей второе место в мировых рейтингах, после поражения от нее в первом круге Открытого чемпионата Франции-2023. Об этом пишет «Чемпионат».

Встреча продлилась 1 час 11 минут. Соболенко выиграла матч со счетом 6:3, 6:2.

По данным портала, Костюк не посчитала необходимым дожидаться, когда соперница подойдет к сетке, пожала руку судье и покинула площадку.

Соболенко рассказала после матча, что была удивлена поведением французских болельщиков, которые начали свистеть после окончания матча.