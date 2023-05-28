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Костюк не пожала руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк, 39-я ракетка мира, не стала пожимать руку белоруски Арины Соболенко, занимающей второе место в мировых рейтингах, после поражения от нее в первом круге Открытого чемпионата Франции-2023. Об этом пишет «Чемпионат».

Костюк не пожала руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

Встреча продлилась 1 час 11 минут. Соболенко выиграла матч со счетом 6:3, 6:2.

По данным портала, Костюк не посчитала необходимым дожидаться, когда соперница подойдет к сетке, пожала руку судье и покинула площадку.

Жест украинской теннисистки в адрес россиянки попал на видео

Соболенко рассказала после матча, что была удивлена поведением французских болельщиков, которые начали свистеть после окончания матча.

Спортсменка отметила, что первоначально отнесла на свой счет недовольство фанатов, но потом поняла, кому оно в действительности предназначалось.

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