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Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос об отношении к ситуации на Украине

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналиста о ситуации на Украине.

«Вы можете стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Каково ваше послание миру? Развитие ситуации с украинскими игроками показывает, что вы постоянно выкручиваетесь, говоря, что они ненавидят вас, хотя они так не говорят. Единственное, что они хотят знать: поддерживаете вы или осуждаете ситуацию на их родине, а вы избегаете этого вопроса», — спросил один их журналистов Соболенко.

«Во-первых, когда меня спрашивают об украинцах, мне всегда задают вопрос из разряда, ты знаешь, что они тебя ненавидят? И не уточняют, речь о личном или политическом.

Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорил: никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут это делать.

Почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1. Если мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко на пресс-конференции после стартовой победы на «Ролан Гаррос».

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