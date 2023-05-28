Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос об отношении к ситуации на Украине

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналиста о ситуации на Украине.

«Вы можете стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Каково ваше послание миру? Развитие ситуации с украинскими игроками показывает, что вы постоянно выкручиваетесь, говоря, что они ненавидят вас, хотя они так не говорят. Единственное, что они хотят знать: поддерживаете вы или осуждаете ситуацию на их родине, а вы избегаете этого вопроса», — спросил один их журналистов Соболенко.

«Во-первых, когда меня спрашивают об украинцах, мне всегда задают вопрос из разряда, ты знаешь, что они тебя ненавидят? И не уточняют, речь о личном или политическом.

Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорил: никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут это делать.