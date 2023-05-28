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Самсонова со счётом 6:0, 6:1 выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга она с крупным счётом переиграла американку Кэти Волынец (92-я ракетка мира) — 6:0, 6:1.

Самсонова выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия). Этот матч состоится в понедельник, 29 мая, на девятом корте и начнётся в 12:00 мск. На «Ролан Гаррос» — 2022 Самсонова вылетела в первом круге, уступив черногорской теннисистке Данке Ковинич.

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