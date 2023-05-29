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Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером

Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой. Теннисист и тренер перестали работать после «Мастерса» в Мадриде, информирует Eurosport.de.

Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером
© чемпионат

«У моего отца, у Бругеры и у меня были разные мнения по поводу того, как я должен играть в теннис после травмы», – рассказал Зверев.

Также Зверев подчеркнул, что высоко ценит вклад Серхи Бругеры в свои успехи. Однако теннисист подчеркнул, что рассматривал этого тренера как вариант на то время, пока его отец имеет проблемы со здоровьем.

Отметим, пока неизвестно, кто заменит Бругеру в команде Александра Зверева. Его главным тренером остается его отец Александр-старший. Однако сам немецкий спортсмен отметил, что его отец «не молодеет».

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