Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой. Теннисист и тренер перестали работать после «Мастерса» в Мадриде, информирует Eurosport.de.

© чемпионат

«У моего отца, у Бругеры и у меня были разные мнения по поводу того, как я должен играть в теннис после травмы», – рассказал Зверев.

Также Зверев подчеркнул, что высоко ценит вклад Серхи Бругеры в свои успехи. Однако теннисист подчеркнул, что рассматривал этого тренера как вариант на то время, пока его отец имеет проблемы со здоровьем.