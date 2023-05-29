Экс-теннисист Чесноков поддержал зрителей, освиставших украинку Костюк

"Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы, - сказал Чесноков. - На мой взгляд, WTA (Женская теннисная ассоциация) должна еще оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики".