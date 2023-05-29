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Чесноков поддержал зрителей, освиставших украинку Костюк на Roland Garros

Зрители правильно освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Экс-теннисист Чесноков поддержал зрителей, освиставших украинку Костюк
© РИА Новости

"Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы, - сказал Чесноков. - На мой взгляд, WTA (Женская теннисная ассоциация) должна еще оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики".

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет €49,6 млн. Турнир завершится 10 июня.

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