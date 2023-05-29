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Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на Roland Garros

Поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), выглядит отвратительно. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на Roland Garros
© РИА Новости

"Roland Garros - один из самых крутых, самых известных теннисных турниров в мире, то, что спортсменка отказалась пожимать руку своей коллеге... У нас были такие ситуации - они всегда отвратительно выглядят, - сказал Слуцкий. - Давайте вспомним Багио, 1978 год, когда [Виктор] Корчной вел себя вызывающе, провокационно, по сути, спровоцировал [Анатолия] Карпова подавать ему руку перед матчем [за мировую шахматную корону]. Здесь же не было провокации. Она не подала руку только потому, что соперница представляет Белоруссию. Подобных вещей в спортивном мире происходить не должно. А те, кто себя так ведут, сегодня и в будущем будут освистаны".

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет €49,6 млн. Турнир завершится 10 июня.

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