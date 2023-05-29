Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на Roland Garros

"Roland Garros - один из самых крутых, самых известных теннисных турниров в мире, то, что спортсменка отказалась пожимать руку своей коллеге... У нас были такие ситуации - они всегда отвратительно выглядят, - сказал Слуцкий. - Давайте вспомним Багио, 1978 год, когда [Виктор] Корчной вел себя вызывающе, провокационно, по сути, спровоцировал [Анатолия] Карпова подавать ему руку перед матчем [за мировую шахматную корону]. Здесь же не было провокации. Она не подала руку только потому, что соперница представляет Белоруссию. Подобных вещей в спортивном мире происходить не должно. А те, кто себя так ведут, сегодня и в будущем будут освистаны".