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Россиянка Шнайдер победила канадку Марино в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

19-летняя россиянка Шнайдер победила канадку Марино в первом круге «Ролан Гаррос»
© Betassist

В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Шнайдер обыграла представительницу Канады Ребекку Марино. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой 19-летней россиянки в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.

Шнайдер не сделала ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Шнайдер сыграет с победительницей матча между немкой Татьяной Марией и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

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