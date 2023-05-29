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20-летняя Элина Аванесян сенсационно обыграла чемпионку ОИ Бенчич на старте «Ролан Гаррос»

134-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян одержала сенсационную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023.

Российская тенниситка Аванесян сенсационно обыграла чемпионку ОИ
© Чемпионат.com

В матче первого круга лаки-лузер Аванесян со счётом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12). Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту. Аванесян два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Бенчич ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. На счету россиянки 42 невынужденные ошибки, швейцарки — 49.

Следующей соперницей Аванесян станет представительница Франции Леолия Жанжан (WC).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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