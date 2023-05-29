$80.06+0.0985.90-0.02

Теннисист Джокович призвал остановить насилие в Косове

Известный сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос» обратился к общественности с призывом остановить насилие в Косово. Об этом пишет телеканал РТС.

Теннисист Джокович призвал остановить насилие в Косове
© globallookpress.com

Джокович обыграл американца со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) и в 19-й раз прошел во второй круг состязания.

После победы сербский спортсмен по традиции подошел к камере и оставил на ней послание.

«Косово - сердце Сербии! Стоп насилию», - написал теннисист.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии получили ранения два серба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий