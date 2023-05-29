Теннисист Джокович призвал остановить насилие в Косове

Известный сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос» обратился к общественности с призывом остановить насилие в Косово. Об этом пишет телеканал РТС.

Джокович обыграл американца со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) и в 19-й раз прошел во второй круг состязания.

После победы сербский спортсмен по традиции подошел к камере и оставил на ней послание.

«Косово - сердце Сербии! Стоп насилию», - написал теннисист.