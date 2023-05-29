Теннисистка Павлюченкова: что я могу сделать с тем, что украинки не пожимают нам руки?

«Что ж, по ситуации с рукопожатием, я действительно не хочу это комментировать, потому что это длится слишком долго, а я здесь ради тенниса. Ну и во-вторых, я не контролирую других игроков на корте. Не хотят пожимать руки? Ну что я могу сделать?» — сказала Павлюченкова.