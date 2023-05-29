Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2023

В матче первого круга Александрова (23) со счётом 6:1, 2:6, 6:1 обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (72-й номер рейтинга WTA). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 34 минуты. Александрова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.