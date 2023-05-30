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Фанаты бурно отреагировали на новых спонсоров Рыбакиной

Поклонники тенниса активно обсуждают в социальных сетях новых спонсоров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Раньше спонсором спортсменки был adidas, сейчас это Yonex.

Фанаты бурно отреагировали на новых спонсоров теннисистки Рыбакиной
© Чемпионат.com

Многие фанаты были удивлены сменой спонсоров теннисистки. Тем не менее один из болельщиков заявил, что такой шаг не является неожиданностью.

«adidas никогда не уважал игроков, так что это не неожиданно», — написал болельщик в «Твиттере».

Внимательные поклонники тенниса заметили, что Рыбакина тренировалась перед играми того же «Ролан Гаррос» именно в форме adidas. Это вызвало ещё большее удивление среди болельщиков.

«Это очень странно, я видел, как она вчера тренировалась в adidas», — написал один из фанатов.

Рыбакина в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой. Игра пройдёт сегодня и начнётся не ранее 15:30 мск.

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