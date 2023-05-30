Фанаты бурно отреагировали на новых спонсоров теннисистки Рыбакиной

Поклонники тенниса активно обсуждают в социальных сетях новых спонсоров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Раньше спонсором спортсменки был adidas, сейчас это Yonex.

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Многие фанаты были удивлены сменой спонсоров теннисистки. Тем не менее один из болельщиков заявил, что такой шаг не является неожиданностью.

«adidas никогда не уважал игроков, так что это не неожиданно», — написал болельщик в «Твиттере».

Внимательные поклонники тенниса заметили, что Рыбакина тренировалась перед играми того же «Ролан Гаррос» именно в форме adidas. Это вызвало ещё большее удивление среди болельщиков.

«Это очень странно, я видел, как она вчера тренировалась в adidas», — написал один из фанатов.