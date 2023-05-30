Мирра Андреева рассказала, в чём секрет её потрясающей игры на «Ролан Гаррос»

Юное дарование Мирра Андреева рассказала, в чём секрет её хорошей игры на «Ролан Гаррос».

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16-летняя Мирра Андреева удачно дебютировала на «Ролан Гаррос», обыграв в первом круге американку Элисон Риске. На пресс-конференции у юного дарования спрашивали о необычном имени, учёбе в школе, уроке, вынесенном от поражения от Арины Соболенко в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, Энди Маррее и причинах великолепной игры.

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«На матчах сестры нервничаю больше, чем на своих»

— Ощущения потрясающие. Очень рада, что смогла выиграть этот матч после прохождения квалификации. Счастлива и жду следующего раунда.

— Что вам сказал тренер сразу после матча?

— Он обычно особо не говорит, но сегодня сказал, что гордится мной, и что я молодец. Они просто болели за меня, поддерживали. Моя команда многое для меня значит, потому что они оказывают мне огромную поддержку. Так что первое, что он сказал: «Мы тобой гордимся».

— Вы ещё не проиграли здесь ни одного сета и, кажется, вообще не нервничаете. А на самом деле как?

— Конечно, нервничаю перед каждым матчем, это нормально. Стараюсь как-то справляться с этим. Даже не думаю о том, что ещё не проиграла ни одного сета, просто играю в моменте, и всё.

— Когда больше нервничаете – на своих матчах или сестры?

— Если сестра будет играть не слишком поздно, то посмотрю её матч. А если поздно, то буду следить за трансляцией. Но в любом случае буду её поддерживать.

— На матчах сестры нервничаете больше?

— Конечно, очень нервничаю, когда она играет.

— Последние две недели у вас были насыщенными. Как за это время изменилась ваша жизнь и что в этом самое интересное?

— Если честно, не могу сказать, что что-то изменилось. Я хорошо выступила в Мадриде, продолжала работать, готовиться к «Ролан Гаррос». Всё по-прежнему, делаю своё дело день за днём.

«Даже не знала, что Мирра – индийское имя»

— Всего пару месяцев назад вы играли на турнире юниоров в Австралии. Удивлены, как быстро всё изменилось?

— Не знаю… Если честно, в Австралии для меня был тяжёлый момент. Очень сложный матч, после которого надо было отойти. Но, возможно, я проиграла тот матч, чтобы сейчас оказаться здесь? Кто знает? В Австралии всё было совершенно по-другому, чем теперь.

— Мирра – индийское имя, почему вас так назвали?

— Даже не знала, что Мирра – индийское имя. Лучше спросить мою маму, она же нам выбирала имена. Не знаю почему, но уточню, имеет ли оно какое-то значение.

— Так звали известную индийскую поэтессу.

— Правда? Даже не знала. Спрошу сегодня у мамы.

— Вопрос о школе – какие у вас предметы, учебный год уже закончился?

— Я учусь онлайн, в русской школе. Успеваемость довольно хорошая, скажем так. Не буду врать, по химии всё плохо, я её совсем не понимаю. Но в математике, английском, надеюсь, всё не так плохо.

«Год назад даже не могла представить, что буду играть на «Ролан Гаррос»

— После победы в Кьяссо вы сказали, что цель на конец сезона – пробиться в топ-150. Это вы уже сделали, какая цель теперь?

— Если честно, сейчас уже нет никаких целей, я просто играю. Но, наверное, теперь первая цель – попасть на US Open. Посмотрим, смогу ли. Ну и, наверное, всё. Просто буду играть, и поглядим, что будет.

— Некоторые сравнивают вашу игру на корте с поэзией, так что, наверное, мама подобрала вам подходящее имя. С прошлого года вы совершили огромный прорыв, а что делали в это время год назад? Какие у вас впечатления от недели на «Ролан Гаррос»?

— В прошлом году была здесь как юниорском турнире и даже не могла представить, что буду играть в женском турнире, попаду в основную сетку после квалификации. Ну, что сказать? Конечно, я очень этому рада.

— Почему вы сейчас так здорово играете?

— Не знаю, просто играю, и всё. Не задумываюсь об этом, наслаждаюсь каждым моментом здесь. Тренируюсь и живу своей жизнью, делаю, что обычно.

— Вы такая юная, но такая зрелая на корте. Как это объяснить?