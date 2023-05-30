Цуренко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Крейчикову

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Цуренко нанесла поражение 13-й сеяной представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

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За весь матч соперницы не подали ни одного эйса и допустили по шесть двойных ошибок. Цуренко реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, Крейчикова — два из трёх.

Цуренко в девятый раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос». Рубеж стартового раунда она преодолела только в четвёртый раз. Лучшее достижение украинки — выход в четвёртый круг в 2018 году.