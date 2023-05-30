Второй сеяный не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос» впервые за 23 года

172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд стал первым за 23 года игроком, которому удалось выбить второго сеяного из основной сетки Открытого чемпионата Франции уже в матче первого круга. Уайлд, начавший соревнования с квалификации, за 4 часа 15 минут обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.