Первая ракетка мира Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Полька уверенно начала турнир.

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Свёнтек обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой лидера мирового рейтинга в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.

Свёнтек сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов.