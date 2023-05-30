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Первая ракетка мира Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Полька уверенно начала турнир.

Первая ракетка мира Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Свёнтек обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой лидера мирового рейтинга в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.

Свёнтек сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Свёнтек сыграет с победительницей матча между швейцаркой Иленой Ин-Альбон и американкой Клэр Лью.

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