Российская теннисистка Элина Аванесян впервые пробилась во второй круг ТБШ, сенсационно обыграв Белинду Бенчич; история

Теннисистка поколения Кудерметовой и Грачёвой.

«Меня до сих пор трясёт. Было действительно особенным играть здесь и получить ещё один шанс в качестве лаки-лузера: бороться снова, продолжать соревноваться. Я пыталась верить в себя до конца, быть сфокусированной. Белинда – великолепный игрок, поэтому я должна была сделать всё возможное», – призналась Элина Аванесян на корте сразу после матча.

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Ещё пару минут она сидела, прикрывая лицо руками, а на послематчевом интервью была скромна и немногословна.

Неудивительно, девушка сыграла второй матч в основе ТБШ в карьере – и сразу же оформила олимпийскую чемпионку – недавно игрока топ-10 – Белинду Бенчич. Впервые обыграла она и соперницу из топ-50: причём в первый раз уступила Елене Рыбакиной в двух близких сетах в прошлом году в Риме. В основу «Шлема» она попала как лаки-лузер после проигрыша в квалификации, но так как её соперница получила травму и снялась, Элина прошла дальше.

Пошла за братом, а кумиром видела Шарапову

Пятигорская спортсменка во второй раз в карьере прошла в сетку турнира «Большого шлема» – в 2022-м была и в основе US Open. В Америке она пробилась через квалификацию: поочередно победила бразильянку Лауру Пигосси (2:0), польку Майю Хвалинску (2:1) и японку Моюку Учижиму (2:0), но проиграла Александре Крунчич из Сербии. Тот опыт стал первым на взрослом уровне, хотя она и имела опыт по юниорам на «РГ» и Australian Open.

Теннисом Элина начала заниматься в шесть: с ракеткой увидела старшего брата Марата. Впоследствии парень ушёл из спорта и сосредоточился на бизнесе, а девушка продолжила: «Не бросить спорт помогло умение увлекаться до самозабвения», – признавалась совсем юная теннисистка. По её словам, было и стремление сравняться с чемпионами, достичь одобрения близких, а главное – отца. Мама Нарина также всегда поддерживала дочь – ездила на тренировки и соревнования.

«Приходила с мамой на тренировки, посмотреть, как играет брат. Однажды она предложила мне выйти на корт и попробовать сыграть. Я подумала, почему бы и нет. Теперь большой теннис стал неотъемлемой частью моей жизни, и я не могу представить себя вне спорта. А вот брат бросил», – говорила она изданию «Наири».

Ещё с детства Элина стремилась за своими кумирами. «Мой кумир – Мария Шарапова. Ей пришлось через многое пройти, чтобы достичь таких высот. И я буду прикладывать все силы ради того, чтобы добиться таких же результатов».

Наставником девочки стал Юрий Петрович Дворников. Уже в семилетней он отмечал упорный характер, целеустремлённость, нацеленность на результат.

«Элина очень трудолюбивая, она впитывает всё, что я ей говорю и показываю. Кроме того, она постоянно занимается самосовершенствованием», – уверял Дворников.

Девушка – не только воспитанница пятигорской спортшколы №1, но и некогда ученица школы тенниса J-PRO в Москве. Там, кстати, какое-то время тренировались сёстры Мирра и Эрика Андреевы до переезда в Канны, когда навещали столицу после Сочи. В последнее время в боксе Аванесян можно увидеть бывшую профессиональную теннисистку Марию Хосе Льорку – капитана национальной команды до 18 лет – и экс-физио Пабло Карреньо-Бусты – Джордже Симо Фречину. Базируется девушка в Испании.

Поколение Полины Кудерметовой и Варвары Грачёвой

С ними она праздновала крупнейшую пока победу в карьере: в преддверии грунтового «Шлема» 8 мая оформила ITF W100 Висбаден в Германии. В финале 20-летняя теннисистка победила немку Джейми Форлис (6:2, 6:0).

Также она выиграла ещё три одиночных и девять парных титулов на турнирах ITF. Запомнился ей и недавний полуфинал WTA125 в мексиканской Сан-Луис Потоси. Среди успехов на крупных турнирах – дебют в 2022-м на «тысячнике» в Риме в качестве квалифаера, а также проход лаки-лузером в основу нового WTA-1000 в Гвадалахаре.

Аванесян давно в сборной. Она из поколения Полины Кудерметовой, Варвары Грачёвой: талантливая молодёжь — чемпионки Европы в составе сборной России до 16 лет. Они брали Winter Cup – 2018 и Summer Cup – 2018.

На старте ТБШ соперница Элины Бенчич потерпела поражение в своём первом матче после пропуска сезона на грунтовых кортах, отказавшись от участия в Мадриде и Риме из-за травмы бедра, а также – от работы с российским специалистом Дмитрием Турсуновым.