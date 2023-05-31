Медведев объяснил, почему нагрубил зрителям на «Ролан Гаррос»

— Это был тяжелый матч. Знаете, я не думаю, что я играл так уж плохо. Я не собираюсь его пересматривать, но мне кажется, что он играл хорошо. Если он продолжит так играть, по моему мнению, к концу года он будет в топ 30. Но в прошлый раз, когда я сказал что то подобное о ком то, ему это не удалось. Здорово, что он сегодня так играет. Я искренне надеюсь, что он будет так играть и позже, иначе я буду разочарован.



Я действительно разочарован. Я буду неделю думать об этом матче, но на данный момент я не вижу ничего плохого в том, что я сделал. Я имею в виду двойные ошибки, ветер сегодня был сумасшедший, так что играть было непросто.



Что я думаю о болельщиках? Было нормально. Единственное, что, на мой взгляд, когда я попросил судью проверить отметку на корте, меня освистали по какой то причине. Я просто сказал им заткнуться, и все. Потому что я обсуждал с другим человеком, а не с ними, поэтому они должны были замолчать в этот момент. В остальном, я думаю, все было в порядке, — приводит слова Медведева ASAP Sports.